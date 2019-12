Le gardien sénégalais, Alfred Gomis blessé aux adducteurs pendant un dégagement contre Montpellier (2-2), mercredi passé, a repris les entraînements collectifs, a annoncé son entraîneur Stephane Jobard.

Alfred Gomis a repris l’entraînement collectif. Cependant le solide rempart du club français, Dijon, est pour le moment incertain pour le déplacement à Amiens samedi.

Stéphane Jobard, l’entraîneur de Dijon, s’est montré prudent, au moment d’évoquer son gardien de but qui revient de blessure. Il « a repris l’entraînement ». « On verra s’il sera opérationnel pour samedi, cela me paraît juste », a expliqué Jobard dont l’équipe se déplace à Amiens dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

