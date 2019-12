La phase de groupes de la Ligue des champions vient de toucher à sa fin, et c’est l’heure de dresser l’équipe type de ces six journées. Beaucoup de joueurs ont impressionné, notamment Kalidou Koulibaly qui a permis à son équipe de garder une solidité défensive et de survoler à la deuxième place du groupe E.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, dont le PSG et Manchester City, Koulibaly a réalisé de grandes prestations lors de cette phase de poules de la Ligue des champions. Il a été impressionnant, s’affirmant comme le meilleur défenseur au monde, en montrant une très grande solidité défensive dans la charnière centrale de Naples. Il a aussi montré toutes ses qualités dans les airs, mais également balle aux pieds. Un élément incontournable !

Grace à sa solidité, le défenseur international sénégalais a guidé son équipe jusqu’en huitièmes de finale de Ligue des champions. Il a été tonitruant. Koulibaly a fait le bonheur de Naples en défense, à l’image de sa grande performance face à Liverpool. Le sénégalais n’a concédé qu’un but en deux rencontres face à la bande à Sadio Mané.

Voici l’équipe type de la phase de groupes !

