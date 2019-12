Absent depuis quelques temps Santy Ngom n’est plus apparu sur une pelouse de Ligue 2. L’attaquant sénégalais n’avait pas réussi à se mettre en valeur, et son entraîneur Pascal Dupraz ne compte pour le moment pas sur lui dans la hiérarchie des attaquants malgré les absences des Jeannot, Moussaki ou Tchokounté pendant cette période.

Une situation qui n’est néanmoins pas figée. Le coach normand s’est exprimé sur le cas de Ngom dans l’émission Allo Malherbe de France Bleu Normandie.

“Pour être compétitif à ce niveau-là, il faut s’entraîner en conséquence. Le problème de Santy, c’est qu’il ne peut pas ingérer les cadences d’entraînements. Par voie de conséquence, je me pose la question. Puisqu’il ne peut pas supporter les cadences d’entraînement, peut-il supporter 94 minutes à haute intensité ? C’est de la logique (…). Je sais qu’il vaut mieux que ce qu’il montre actuellement. Mon rôle est de le pousser pour le rendre plus performant et plus armé à disputer des matchs de haut niveau à haute intensité, martèle Pascal Dupraz.

wiwsport.com