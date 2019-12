Juste quelques jours avant le Classico, le REAL MADRID vie une véritable inquiétude. Mais qu’est-ce qui peut expliquer une telle situation ? vous allez donc pouvoir découvrir les raisons de cette inquiétude dans cet article.

Une chose est certaine. Les joueurs et les supporteurs de cette équipe ont dans un grand tourment. Comment se passera ce prochain choc pour le REAL MADRID ? L'avenir nous dira, mais restons tout de même optimiste.

Les raisons de l’inquiétude du REAL MADRID

Comme nous l’avons dit plus haut, le REAL MADRID de Zinedine Zidane passe une mauvaise période juste à quelques jours du Classico qui se jouera le mercredi 18 décembre. En effet, cette équipe enregistre un important taux de blessés. Ce qui provoque la peur chez les supporteurs et le coach de cette dernière. L’effectif de cette équipe ne fait donc que rétrécir de jour en jour et l’on se demande si elle réussira à s’en sortir lors de ce nouveau rendez-vous. Tout compte fait, il faut rester optimiste, car quel qu’en soit le cas, le REAL MADRID devra aller dans cette compétition et donner une très bonne prestation à ses supporteurs.

Quelques joueurs qui risquent ne pas être de la partie

En tête de liste, nous avons Eden Hazard qui a un problème au niveau de la cheville. En effet, ce belge a eu ce problème lors du match passé contre le PSG. Ce joueur ne pourra donc pas jouer pendant 4 à 6 semaine. C’est également le cas pour Marcelo qui a une blessure au mollet. Le brésilien devra donc attendre au moins 3 semaines pour pouvoir rejouer dans un stade. Gareth Bale est dans la même situation, mais pourrait tout de même être de service d’ici le 18 décembre. En effet, ce dernier est victime d’un œdème.

Cette équipe enregistre donc au moins 16 joueurs blessés depuis que la saison a commencée. Est-ce pour cela qu’il faut perdre espoir ? En tout cas, ce n’est pas le cas pour Zidane qui réfléchit déjà à une solution pour pouvoir parer à cette situation. Les supporteurs de cette équipe devraient doc rester optimistes pour permettre à leur équipe de rester mentalement forte. Il n’en demeure pas moins que le Real aura du pain sur la planche pendant le classico. Il faudra donc être très prudent durant les prochains jours pour ne pas augmenter le nombre de joueurs inaptes pour la partie.

Tout compte fait, cette équipe va participer à cette compétition quel qu’en soit le cas. Ce qui apparaît donc comme une bonne nouvelle pour les supporteurs de cette équipe qui commençaient à s’inquiéter. Nous ne pouvons que souhaiter un bon rétablissement à tous les joueurs blessés, afin qu’ils puissent rapidement rejoindre leurs coéquipiers et rehausser l’éclat de cette équipe. Nous attendons impatiemment la suite des évènements pour savoir comment le Real Madrid a pu gérer cette situation difficile. Bonne suite de saison au Real !

wiwsport.com