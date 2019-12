Quelques minutes après avoir qualifié Naples pour les 8es de finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a été licencié.

Carlo Ancelotti n’est plus l’entraîneur de Naples. Quelques minutes après avoir qualifié son équipe pour les 8es de finale de la Ligue des champions (4-0 contre Genk), l’entraîneur italien a été licencié. «Le club a décidé de révoquer l’engagement de Carlo Ancelotti. L’amitié, l’estime et le respect entre le club, son président et Carlo Ancelotti restent intacts», peut-on lire dans un communiqué.

Pisté depuis plusieurs mois par de grands clubs européens, Kalidou Koulibaly n’a pas encore quitté le club italien. Naples ne voulait pas le laisser partir lors des derniers mercato. De ce fait, avec les rumeurs qui circulent ces derniers temps, le défenseur sénégalais voudrait changer de club.

Carlo Ancelotti a beaucoup compté sur l’actuel capitaine de l’équipe nationale du Sénégal. Kalidou Koulibaly est sans doute un joueur très sollicité et l’entraîneur italien ne voulait pas le laisser partir quand Manchester United faisait son possible pour le recruter. Avec le départ du technicien italien, Kalidou va certainement quitter Napoli cette saison.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

