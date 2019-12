Ousseynou Thioune, le milieu défensif de Sochaux, suscite l’intérêt de clubs étrangers, parmi lesquels Nuremberg et Göztepe, d’après les informations de Football365, visité par wiwsport.

Arrivé à Sochaux l’été dernier, Ousseynou Thioune n’a pas mis longtemps à y faire l’unanimité pour son volume de jeu et son abattage. Au point d’intéresser déjà des formations étrangères. Le milieu de terrain de 26 ans, courtisé l’été dernier par l’ESTAC, le Servette de Genève ou encore l’Aris Salonique, aurait selon les informations de Football365 Afrique tapé dans l’œil de plusieurs clubs allemands et turcs, parmi lesquels le FC Nuremberg et Göztepe.

Auteur de 3 passes décisives en 12 matchs de Ligue 2 cette saison, le récupérateur récemment intégré à la bande à Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané en équipe nationale du Sénégal est sous contrat avec lson club jusqu’en juin 2021.

