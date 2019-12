Dans le cadre de la sixième et dernière journée de phase de groupes de Ligue des champions, plusieurs matchs sont au menu dont PSG-Galatasaray et Bruges-Real. Krépin Diatta, suspendu, et Idrissa Gana Gueye, blessé, vont manquer cette soirée.

Pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions, le PSG et le FC Bruges reçoivent respectivement Galatasaray et Real Madrid.

Face aux hommes de Zidane, les « Blauw en Zwart » devront faire sans Krépin Diatta qui est devenu l’arme offensive des Brugeois cette saison. L’international sénégalais est suspendu d’un match ferme pour avoir écopé de 2 cartons jaunes à Galatasaray. De son côté, le milieu sénégalais Idrissa Gana Gueye, sorti sur blessure lors de la 17ème journée de Ligue 1, souffre d’une «petite lésion aux ischio-jambiers gauches». Un gros coup dur pour Thomas Tuchel qui compose face aux Turques, sans Gueye, l’un de ses meilleurs hommes dans le secteur médian.

