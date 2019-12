Déjà éliminé, le Racing Genk s’est lourdement incliné devant Naples (4-0) lors de la sixième et dernière journée du groupe E de la Ligue des Champions, mardi au stade San Paolo. Dans le même temps, Liverpool s’est imposé à Salzburg (0-2) afin de s’assurer la première place avec 13 points. Les Italiens terminent deuxièmes (12), les Autrichiens (7) troisièmes et les Genkois (1) derniers.

A l’issue du match, le défenseur de Naples et ancien joueur de Genk Kalidou Koulibaly s’est exprimé au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. Il a notamment évoqué la crise dans son club.

« On n’arrivait pas à gagner lors des derniers matches. Avec le manque de confiance, c’était difficile. On a montré un autre visage contre Genk. C’est dommage qu’on n’ait pas mis plus de buts mais on peut être très contents ce soir », a-t-il déclaré. « Sur la crise à Naples ? Quand une équipe va mal il y a beaucoup de choses qui se disent. De notre côté, on reste concentré sur le fait qu’on veut gagner les matches. C’était un premier déclic pour nous ce soir contre Genk. »

