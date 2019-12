La Guinée réussira-t-elle le pari d’organiser la CAN 2025 ? La question vaut tout son pesant d’autant plus que depuis l’attribution de cette CAN au pays en septembre 2014, aucun acte concret n’est visible sur le terrain, 5 ans après. Mis en place par décret présidentiel en 2017, puis par arrêté ministériel en 2018, les membres du COCAN (comité d’organisation de la CAN 2025), ont tenu un point de presse ce mercredi 11 décembre, à Conakry.

Il était question d’officialiser le lancement officiel du site web du COCAN, et de faire le bilan dudit COCAN depuis sa mise en place il y a juste neuf (9) mois. Cette rencontre s’est déroulée en présence de 11 membres sur 23 du COCAN, notamment Aboubacar Titi Camara, Ibrahima Blasco Barry, Germaine Mangué, Lancinet Kabassan Keita, entre autres. C’est le président du comité de pilotage Sanoussy Bantama Sow, ministre des Sports, qui a présidé cette cérémonie.

Dans son discours, Bantama insistera que la Guinée sera bien au rendez-vous de 2025, et a rappelé l’engagement de l’Etat guinéen. « Je vous invite, chers journalistes, à collaborer avec nous, pour que la fête de cette coupe d’Afrique soit plus belle, sinon la meilleure des CAN. Toute la population guinéenne doit s’unir pour qu’on réussisse ce pari. Toutes les activités réalisées par le comité de pilotage, c’est grâce à l’implication de nos partenaires. Rien ne va nous empêcher d’organiser la CAN 2025 en Guinée. Pour le budget, pour organiser une CAN, tous les pays organisateurs ont dépensé moins de 2 milliards de dollars.» a déclaré le ministre optimiste.

Le directeur des opérations du COCAN, El Hadj Aboubacar Molota Camara, dira que les six sites retenus pour la compétition, dont 5 à l’intérieur du pays (Labé, Boké, Kindia, Kankan, N’zérékoré), ont été récemment visités, avant le démarrage des travaux.

S’agissant du budget de fonctionnement de ce comité de pilotage du COCAN, il dira que le projet est déjà déposé sur la table de l’assemblée nationale pour validation. Ce COCAN veut surtout s’inspirer de l’expérience égyptienne, pour la réussite de la CAN 2025 en Guinée, c’est pourquoi il envisage d’échanger prochainement avec les autorités du Caire.

Précisons que pour le moment, après neuf mois d’exercice, aucune commission n’a encore été créé pour commencer les travaux sur le terrain. A noter que, comme lors des dernières rencontres, Antonio Souaré était encore absent de cette réunion. Le nouveau siège du COCAN, situé à Conakry, sera inauguré le 18 décembre prochain, et sera présidé par Alpha Condé.

Source: Guinéefoot