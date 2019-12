Le tournoi UFOA A des moins de 20 ans a été un bon terrain de préparation pour l’équipe du Sénégal et son staff technique, en plus d’avoir permis de mesurer la force de caractère des joueurs, a constaté l’entraîneur de la sélection sénégalaise, Youssouph Dabo.

« Je suis fier de mes joueurs. Dans un contexte très difficile, ils ont su faire face, du début à la fin du tournoi », a dit Dabo à l’APS. « Il fallait avoir les nerfs solides dans cet environnement. Et depuis notre match contre la Sierra Leone, on a senti que ça allait être compliqué pour nous, face au public local », a-t-il ajouté, estimant que les buts marqués contre l’équipe sierra-léonaise ont « un peu calmé les choses ».

Selon Dabo, contre la Guinée, le pays hôte du tournoi, « c’était encore plus difficile », et « il a fallu serrer les dents » pour s’en sortir. « Et les garçons ont admirablement bien répondu », s’est-il réjoui, précisant que le tournoi a permis à l’équipe du Sénégal et à son staff technique d’apprendre et de grandir.

« Il n’y a eu aucune lamentation, aucune récrimination », a-t-il constaté, se réjouissant des performances de ses joueurs. Le Sénégal a remporté, dimanche, à Conakry, le tournoi de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines, battant en finale le Mali, 2-0.

