A 26 ans, Ousseynou Thioune découvre la Ligue 2 cette saisons sous les couleurs de Sochaux. Une adaptation plutôt réussie pour le milieu de terrain qui s’est vite imposé sous les ordres d’Omar Daf.

Dans une interview accordée à Onze Mondial, l’ancien joueur de Diambars ou Tanger évoque son arrivée au FCSM et sur son rôle à jouer cette saison.

« Je suis arrivé ici, j’ai rencontré des amis. C’est un groupe qui vit très bien même s’il est jeune. Quand on regarde nos résultats, on voit que l’équipe est très soudée. Quand tu viens dans notre vestiaire, tu ne sais pas qui est nouveau et qui est ancien. L’équipe vit bien, il y a une bonne cohésion de groupe et tout le monde s’entraide.Je pense que dans le vestiaire, j’ai un rôle de leader. Depuis tout petit, on m’enseigne ce trait de caractère. J’adore aider et être présent pour les autres » rapporte maligue2.

