Liverpool s’impose face à Salzbourg (0-2) et valide son ticket pour les huitièmes grâce à des buts de Naby Keita et Mohamed Salah. Sadio Mané a participé à la fête en délivrant une passe décisive sur le premier but de son équipe.

Belle soirée pour Sadio Mané et Liverpool, tombeurs du Red Bull Salzbourg (0-2) dans cette sixième et dernière journée de phase de groupes, et qui rejoignent les 8es de finale de Ligue des Champions.

Les Autrichiens étaient pourtant complètement libérés en première période et jouaient avec beaucoup de culot face aux champions d’Europe en titre. C’est au retour des vestiaires que les hommes de Jürgen Klopp ont commencé à frapper fort en inscrivant deux buts en espace de deux minutes.

A la 57e, Sadio Mané déborde côté gauche et centre vers Keita qui reprend de la tête dans un but déserté par le portier de Salzbourg (0-1). Deux minutes plus tard, Mohamed Salah double la mise. Lancé dans la profondeur, l’égyptien élimine Stankovic et frappe dans un angle improbable.

Deux buts qui permettent aux Reds de l’emporter face aux Autrichiens et de valider leur qualification pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Liverpool finit à la première place du groupe devant le Naples de Koulibaly, qui a étrillé Genk (4-0) dans la foulée.

Wiwsport.com