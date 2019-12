Diomansy Kamara a réagi à la fin de la cérémonie du ballon d’or aujourd’hui. Selon l’ancien international sénégalais, Sadio Mané méritait de remporter ce titre. Pour rappel, Lionel Messi a été sacré pour la sixième fois alors que Mané termine 4ème.

« Il y a quelques décennies Rosa Park avait décidé de ne pas se lever dans un bus réservé exclusivement pour les blancs.

Sadio Mané a décidé aujourd’hui de ne pas s’asseoir à cette cérémonie. C est fini le temps de l’injustice sportive , on est plus prêt à tout cautionner . Peu importe la raison on va te supporter contre vent et marée.

Une autre époque, même combat . Tellement fier de toi , tout le monde sait que ce Ballon d’or était le tien.

Pas de présence physique de Sadio Mané , de Mohamed Salah et de Ryad Mahrez présent dans le Top 10 du ballon d’or France football .

A travers ces absences c’est l’Afrique qui dit NON à la Discrimination dans le football .

On ne va plus s’asseoir à votre table , si vous ne nous servez pas les mêmes mets .

«STAND UP AFRICA ».

Xalima