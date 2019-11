Le Sénégal loge dans le groupe B du tournoi de Belgrade en Serbie qualificatif pour les Jeux Olympiques. Il partage ce groupe avec l’Italie et le Porto Rico. Des adversaires de taille selon le technicien Moustapha Gaye qui dirige la tanière.

Dans un entretien accordé au quotidien Stades a donné son appréciation du groupe du Sénégal. « On ne peut pas qualifier le tirage de difficile ou facile. Je pense qu’il faut juste se dire que c’est le gotha du basketball mondial, qui va se rencontrer pour des places qualificatives aux JO de Tokyo 2020. Donc, je dis que pour y aller, il faut se mettre dans des conditions de performances, espérer avoir nos meilleurs joueurs et espérer faire une très bonne préparation pour atteindre l’objectif de se qualifier aux JO 2020. »

En préparation pour la coupe du monde, le Sénégal avait battu le Porto Rico (90-61). Et les coéquipiers se sont lourdement inclinés fac à l’Italie (111-54). Moustapha Gaye connait ses adversaires. « Nous avons une idée de ces deux équipes par rapport à ce que nous avons vu tout récemment à la coupe du monde. Maintenant, il est vrai que les équipes changent. Mais, nous avons une idée de ce que vaut chaque équipe . L’Italie et le Porto Rico sont de grosses équipes. Donc, c’est à nous de nous donner les moyens de monter une très bonne équipe pour rivaliser avec eux ».

Concernant la préparation du tournoi olympique et la construction de l’équipe, le technicien a les idées claires pour la sélection et son plan de travail. « On avait tiré beaucoup d’enseignements au sortir de ce Mondial pour dire qu’au niveau du choix et du leadership, il y’a encore du travail à faire et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là, pour avoir toutes nos chances pour l’Afrobasket 2021. » Il ajoute sur la sélection des joueurs sans citer de nom : « On espère avoir des renforts. Il faut travailler dans le sens d’avoir une équipe équilibrée et homogène. Moi je ne pense pas que cette équipe nationale puisse reposer sur des noms, mais vraiment sur un état d’esprit. Pour nous, le plus important, c’est d’avoir les joueurs que nous souhaitons avoir et ensuite faire une bonne préparation. »

