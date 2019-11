Depuis 1996 et le sacre de George Weah, aucun n’Africain a réussi à remporter le Ballon d’or. Cette saison, Sadio Mané fait partie des favoris pour remporter le titre.

Pape Diouf a donné ses impressions sur la cérémonie du Ballon d’Or France Football prévue, le 02 décembre prochain, à Paris. Selon l’ancien président de l’Olympique de Marseille si l’Afrique n’a plus gagné, ce trophée tant convoité par les plus grands footballeurs au monde, c’est juste parce qu’il y a des montres comme Ronaldo et Messi.

Selon lui, le fait de réussir à semer le doute est un exploit pour Sadio Mané. « Le fait que Sadio ait été placé sur le même pied des meilleurs joueurs du monde, que ce soit les Messi et autres, c’est déjà un exploit ». Pour Pape Diouf, « il faudra d’abord savoir sur quels critères on définit le Ballon d’or. Si c’est le meilleur joueur de la saison, Lionel Messi le mérite. Si c’est le joueur qui a apporté à son club quelque chose de définitif (titre) durant la saison, là, ce serait Sadio Mané qui mériterait le sacre ».

