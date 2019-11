Stéphane Badji a été l’invité de l’émission « Les maîtres du jeu ». Nouveau joueur du club bulgare du Ludogorets Razgrad, le milieu de terrain sénégalais a évoqué la sélection nationale.

Non convoqué depuis des années, le milieu défensif rappelle la manière dont il a été écartée par Aliou Cissé. «La manière dont j’ai été écarté n’est pas la meilleure. Quand on écarte un joueur on doit au minimum l’expliquer les raisons. En plus, j’ai joué pendant 15 minutes face au Burundi, ensuite 30 face à la Namibie. Le match suivant, face à l’Afrique du Sud, j’ai joué 90 minutes. Je ne jouait pas à mon poste et pourtant j’étais l’homme du match ce jour là. La presse a même réclamé que je soit repositionné à mon poste, au milieu. Et c’est à ce moment qu’on m’a écarté», explique-t-il.

Pour autant, le milieu assure qu’il n’a pas pris sa retraite internationale et reste à la disposition de l’équipe nationale du Sénégal.

Afriquesports