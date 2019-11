Pour le compte de la 13ème journée de Premier League, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté accueille le Leader Liverpool, avec bien sûr, Sadio Mané qui sera titulaire au coup d’envoi.

Liverpool n’a pas encore perdu de match de championnat cette saison, et le plus grand challenge des Eagles de Palace cet après-midi, ce sera d’être la première formation à battre les Reds cette saison. Mais au Selhurst Park, rien n’est impossible pour Kouyaté et ses coéquipiers.

Amenés par Sadio Mané et Roberto Firmino en l’absence de Salah dans le onze de départ, les Reds vont entamer une série de 13 matchs en 41 jours, jusqu’au mois de janvier, et surtout ils auront un peu le droit à l’erreur au regard du scénario de la saison dernière. Le seul avantage de Palace dans cette rencontre est que les seuls points que Liverpool a lâché cette saison, c’était en l’absence de Salah, comme aujourd’hui. C’était face à Manchester United, où les Reds ont concédé le nul.

wiwsport.com