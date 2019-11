En devoir de mémoire au Druide, la rencontre entre le RC Lens et le FC Sochaux-Montbéliard a offert un vibrant adieu à l’ancien meneur de jeu lensois et champion de France avec les Sang et Or en 1998. Les leaders de la Ligue 2 se sont facilement imposés face à la formation de Omar Daf (4-0).

Chargée d’émotion, la rencontre est très rapidement prise d’assaut par Lens grâce à Simon Banza, auteur d’une superbe tête croisée pour ouvrir le score (16e, 1-0). Mangés dans l’engagement, les Lionceaux se frustrent, à l’image de Christophe Diédhiou qui frôle l’expulsion à la suite d’un coup de tête sur Banza. Quelques minutes plus tard, le stoppeur sénégalais va finalement quitter la pelouse pour un jeu dangereux sur Clément Michelin. Rapide comme l’éclair, le latéral droit est ensuite fauché par Christopher Rocchia et se voit offrir un généreux penalty, transformé par Florian Sotoca juste avant la pause (2-0, 45e+2).

Souverain en supériorité numérique, Lens appuie encore sur l’accélérateur dès le début de la deuxième période, et le capitaine Guillaume Gillet, à l’affût à la suite d’une parade de Maxence Prévot sur corner, pousse la balle au fond des filets pour tuer le suspense dans cette rencontre (48e, 3-0). Malgré le retour de blessure de son buteur Abdoulaye Sané dès l’heure de jeu, Sochaux ne répond plus et subit la densité de l’effectif lensois. Asphyxiés en fin de match, Sochaux coule à la suite du quatrième but de Massadio Haïdara pour son tout premier but chez les professionnels (88e, 4-0).

Les Sochaliens perdent ce match mais ne payent pas beaucoup leur faux pas, puisque Omar Daf et ses poulains restent à la 5e position avec 25 points derrière Troyes (26 points). Justement, le technicien sénégalais recevra ce dernier lors de la prochaine journée.

So Foot