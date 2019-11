Pape Sané a inscrit le seul but de son équipe dans cette 15e journée de Ligue 2 mais Rodez s’est incliné (2-1) sur la pelouse de Niort.

Le Rodez de Pape Sané s’est incliné face à Niort (2-1) ce vendredi 22 novembre pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Malgré l’égalisation de l’attaquant sénégalais d’une frappe de l’extérieur du pied droit, les Ruthénois n’ont pas pu éviter une troisième défaite de rang en championnat après les revers subit à Ajaccio (1-0) et face à Lens (1-2).

Pape Sané porte désormais son compteur à 4 réalisations en Domino’s Ligue 2. Les Sangs et or sont désormais 12e au classement avec 18 points. Le maintien est de plus en plus menacé pour Sané et sa bande.

