Avant la rencontre de ce soir à 20h45 au Parc des Princes entre le PSG et le LOSC, Idrissa Gueye se confie sur son ancienne équipe, Lille où il est resté 5 ans entre 2010 et 2015. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur psg.fr

Le milieu de terrain parisien parle d’un match particulier face à Lille. « On verra ce que je vais ressentir, mais c’est vrai que Lille représente beaucoup de choses pour moi. C’est mon premier club professionnel. (…) Ce club m’a donné la chance de découvrir la Ligue 1 et de signer mon premier contrat professionnel. J’ai appris beaucoup de choses là-bas. (…) »

Le club nordiste a une place à part dans le cœur du Sénégalais « C’est une étape importante de ma carrière que je n’oublierai jamais. Je reste toujours attaché à ce club et à cette ville, aussi parce que ma fille y est née. J’y retourne donc souvent. J’ai également gardé beaucoup d’amis là-bas, et c’est très important pour moi. »

Gana évoque également son amitié avec le défenseur franco-malien Soumaoro. « Adama Soumaoro ! C’est mon « petit », je suis toujours en contact avec lui. Quand je suis arrivé à Lille, on était ensemble en équipe réserve. On est ensuite monté en même temps en équipe première. (…) Il a souvent été blessé et n’a pas beaucoup joué ces derniers temps, mais il revient bien. »

Enfin, Idrissa Gueye évoque cette rencontre si particulière et l’état d’esprit de l’équipe parisienne. « Tout le monde sait que nous sommes capables de gagner contre n’importe quelle équipe. On a une grande équipe avec de grands joueurs, on ne se pose donc pas de question. (…) On a bien commencé et on espère continuer comme ça. »

