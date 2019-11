ESPN a établi ce matin un classement des 100 meilleurs joueurs du monde. Dans le top 10 des meilleurs défenseurs au monde on y retrouve le sénégalais de Napoli, Kalidou Koulibaly.

La chaîne de télévision américaine vient de mettre à jour sur son site internet son fameux classement pour 2019. Et Kalidou Koulibaly est classé deuxième meilleur defense du monde derriere le géant de Liverpool, Virgil Van Djik. Kalidou Koulibaly est le seul représentant du Sénégal dans le secteur défensif. Brillant avec Naples et nominé pour le Ballon d’Or de France Football, le Roc de la défense Napolitaine devance Matthijs de Ligt et Laporte.

Voici le classement du top 10

1. VIRGIL VAN DIJK 2. KALIDOU KOULIBALY 3. MATTHIJS DE LIGT 4. AYMERIC LAPORTE 5: Sergio Ramos 6: Giorgio Chiellini 7: Leonardo Bonucci 8: Marquinhos 9: Jose Maria Gimenez 10: Milan Skriniar

wiwsport.com