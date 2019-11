Éliminé rapidement de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, Omar Daf et le FC Sochaux iront puiser leurs seules émotions dans le championnat de Ligue 2 jusqu’en mai prochain. Idéal pour pouvoir continuer l’œuvre commencée en se concentrant exclusivement sur le championnat ?

La plupart des équipes de Ligue 2 « éliminées » ont, comme le FC Sochaux, fait ce que l’on nomme de la gestion d‘effectif. Gestion à double objectif : donner du temps de jeu aux joueurs qui n’ont pas trop eu l’occasion d’évoluer en championnat et reposer les titulaires habituels, tout en leur évitant d’éventuelles blessures. Avec dans la foulée, Lens (1er ) et Troyes (4e ) sur son calendrier, Omar Daf a rapidement fait son choix : ne pas prendre de risques inutiles. L’entraîneur sénégalais n’a intégré dans les Vosges que seulement quatre des onze titulaires du dernier match de championnat face au Havre. « On a fait tourner, on a donné du temps de jeu à certains et ce n’est pas passé. J’étais venu à Épinal pour jouer à fond, malheureusement, on n’a pas mis tout ce qu’il fallait pour gagner ce match », a expliqué Omar Daf.

Au sortir de cette élimination avec un Sochaux sans âme et sans inspiration, dans un contexte qui n’avait rien d’un «traquenard», ou aucune excuse n’est vraiment valable, les comptes ont été vite faits. Le coach sochalien a pu mesurer les manques de certains joueurs de son effectif, que ce soit dans le domaine technique, physique mais mental surtout. Une dernière carence qu’il n’aura certainement pas appréciée dans un tel contexte de coupe. Voilà pourquoi, il est logique de considérer que certains joueurs ont vraiment perdu des points dans ce 7e tour où seuls, quelques sénégalais Christophe Diedhiou et le jeune Rassoul N’Diaye, sont exempts de reproche.

À Lens, samedi (15 h), face au leader de la Ligue 2, l’environnement et le contexte seront bien différents de ce qui a pu être vécu à Épinal. Considérer que l’élimination a porté un coup à l’avancée sochalienne de ces dernières semaines ne semble pas prendre de consistance, ici. Mais elle reste à vérifier.

En revanche, sur le moyen et le long terme, Omar Daf va devoir tenir un vestiaire au sein duquel plusieurs joueurs n’auront plus beaucoup, voire plus du tout ; de temps de jeu en Ligue 2. C’est en ce sens-là que le regrettable revers dans les Vosges, conjugué à l’élimination en Coupe de la Ligue, peut poser des problèmes à l’ensemble sochalien. Ne plus jouer, ou peu, risque de faire naître une frustration accrue, une monotonie du quotidien chez ceux qui n’entreront plus vraiment dans les plans d’Omar Daf. Du coup, l’émulation pourra en être affaiblie et ternir la bonne dynamique, la force collective ressentie jusqu’ici.

