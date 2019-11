Six sélections dont les quatre demi-finalistes de la CAN 2019, ont fait carton plein à l’issue des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021, prévue au Cameroun.

Le Sénégal, l’Algérie, le Nigeria et la Tunisie ont ainsi gagné leurs deux premières rencontres de ces éliminatoires. Les Lions du Sénégal, finalistes malheureux de la dernière CAN, ont battu le Congo 2-0 à Thiès avant d’aller s’imposer confortablement à Manzini contre l’Eswatini, 4-1. Les champions d’Afrique en titre, les Fennecs, logés dans le groupe H, ont pour leur part dominé les Chipolopolos de la Zambie (5-0) à Blida à domicile avant de forcer le destin en déplacement contre les Warriors du Botwana, 1-0.

Les Super Eagles ont aussi assis leur suprématie dans le groupe L, à l’issue des deux premières journées de ces qualifications en dominant d’abord à domicile les Ecureuils (2-1) avant d’aller s’imposer (4-2) au Lesotho. Les Aigles de Carthage de Tunisie ont de même fait respecter leur rang dans le groupe J avec deux victoires respectivement contre la Libye, 4-1, et la Guinée Equatoriale (1-0).

Pour le reste, les Baréas de Madagascar, une des sensations de la dernière CAN, font partie des équipes ayant fait carton plein. Après avoir battu (1-0) l’Ethiopie à domicile, les Malgaches sont venus à bout du Mena (6-2) à Niamey, ce mardi, pour le compte de la 2-ème journée du groupe K.

Le Ghana a aussi fait le plein de points en deux journées, avec deux victoires contre l’Afrique du Sud à domicile (2-0) et à l’extérieur contre Sao Tome et Principe (1-0). La Mauritanie et les Comores, sans avoir gagné leurs deux matchs, se présentent comme les sensations de ce début d’éliminatoires.

Les Comores, dans un groupe où évoluent les Pharaons d’Egypte, ont réussi à se placer en tête avec quatre points au compteur : une victoire probante 1-0 à Lomé contre le Togo et un nul à domicile contre l’Egypte. Les Mourabitounes, qui ont joué la première CAN de leur histoire en 2019, comptent également quatre points au compteur, bonifiant contre la République centrafricaine (2-0) le point précieux qu’ils ont obtenu contre le Maroc (0-0).

Voici les résultats enregistrés par poule :

Poule A :

Mali-Guinée, 2-2, Namibie-Tchad, 2-1,

Tchad-Mali, 0-2, Guinée-Namibie, 2-0

Poule B :

Burkina Faso-Ouganda, 0-0, Malawi-Soudan du Sud, 1-0,

Soudan Sud-Burkina Faso, 1-2, Ouganda-Malawi, 2-0

Poule C :

Soudan-Sao Tomé, 4-0, Ghana-Afrique du Sud, 2-0,

Afrique du Sud-Soudan, 1-0, Sao Tomé-Ghana, 0-1

Poule D :

Angola-Gambie, 1-3, RDC-Gabon, 0-0,

Gambie-RDC, 2-2, Gabon-Angola, 2-1

Poule E :

Maroc-Mauritanie, 0-0, RCA-Burundi, 2-0,

Mauritanie-RCA, 2-0, Burundi-Maroc, 0-3

Poule F :

Cameroun-Cap Vert, 0-0, Mozambique-Rwanda, 2-0,

Cap Vert-Mozambique, 0-0, Rwanda-Cameroun, 0-1

Poule G :

Egypte-Kenya, 1-1, Togo-Comores, 0-1,

Comores-Egypte, 0-0, Kenya-Togo, 1-1

Poule H :

Algérie-Zambie, 5-0, Zimbabwe-Bostwana, 0-0,

Botswana-Algérie, 0-1, Zambie-Zimbabwe, 1-2

Poule I :

Sénégal-Congo, 2-0, Guinée Bissau-Eswatini, 3-0,

Congo-Guinée Bissau, 3-0, Eswatini-Sénégal, 1-4.

Poule J :

Tunisie-Libye, 4-1, Tanzanie-Guinée Equatoriale, 2-1,

Libye-Tanzanie, 2-1, Guinée-Equatoriale-Tunisie, 0-1

