En forme en ce debut de saison, Habib Diallo et Victor Osimhen occupent actuellement, les 3e et 5e places des meilleurs buteurs de la Ligue 1.

Meme s’ils flambent, respectivement avec le Fc Metz et LOSC Lille, le Sénégalais et Nigerian sont loin d’être adroits particulièrement devant les buts. D’après Opta, l’agence spécialisé dans l’analyse des statistiques, Diallo et Osimhen adorent viser les tribunes, it-on sur le journal Record.

Ils sont les deux joueurs ayant réalisé le plus de tirs hors cadre en L1 cette saison , avec 18 tirs chacun ! Ce qui ne leur empêche guère de figurer, pour autant, dans le haut du classement des artificers de l’élite française.

wiwsport.com