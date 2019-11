Brassard autour du bras, Le neo-capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a analysé dans les colonnes du journal Stades le match éprouvant du Sénégal contre l’Eswatini (4-1) comptant pour l’acte 2 des éliminatoires de la Can 2021.

En deuxième période on été plus agressifs

« C’était difficile. On pensait qu’on n’allait pas marquer ce premier but. Il y a eu beaucoup de nervosité, car l’adversaire attaquait pour faire mal. En deuxième période on été plus agressifs. Et, à partir du moment où on a débloqué le match en marquant, on a vu que le Sénégal était nettement plus fort. C’est bien ce qu’on a fait. »

Ce groupe a grandi

« On a bien répondu, après notre défaite en finale de la Can, avec le succès à la maison contre Congo et cet après-midi. Il faut continuer à travailler et progresser pour rester la meilleure équipe d’Afrique. On sait que cela va être difficile, mais on a les capacités. Le coach a décidé de me choisir comme capitaine. Je garde le même rôle que j’avais avant, c’est à dire aider le groupe à aller de l’avant. Ce groupe a grandi. Si c’était il y a deux ans, on aurait eu des difficultés ».

C’est dommage qu’on ait pris ce but

« Je ne sais même pas si on aurait pu gagner le match. Mais on a fait preuve de caractère et de combativité. On a montré que le Sénégal était plus fort. C’est dommage qu’on ait pris ce but. Mais gagner par 4-1 est un très bon score. C’est bien et il faut continuer ainsi. On sait que c’est très difficile de se qualifier pour la CAN. On voulait empocher les six points. On l’a fait et on est content. On va rentrer tranquillement dans nos clubs et revenir au mois de mars pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 »

Stades avec wiwsport.com