Les Comores sont en tête du groupe G des éliminatoires de la CAN 2021. Après le succès 1-0 devant le Togo, les Coelacanthes s’en sortent avec un 0-0 devant l’Egypte.

Si les Pharaons sont menaçant d’entrée, les hommes d’Amir Abdou les contiennent pour finalement sortir. Faiz Selemani donne encore du tournis à la défense egyptienne. 0-0 à la pause.

Le retour des vestiaires et tout autant animé. Said Bakari trouve un Shennawy qui sauve son équipe. Sans Mohamed Salah, l’Egypte ne trouve pas la faille. Malgré des vélléités de part et d’autre, rien ne sera marqué. Deuxième match sans victoire pour les Pharaons.

Les Coelacanthes, avec 4 points, sont leaders du groupe, suite au nul entre Kenya et Togo. L’Egypte compte 2 points.

Africatopsport