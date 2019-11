Beaucoup de soucis pour l’équipe nationale du Sénégal. Dans un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021, les Lions n’y arrivent pas, en tout cas pas pour le moment face une modeste équipe d’Eswatini (0-0).

Le score est nul et vierge entre le Sénégal et l’Eswatini après 45 minutes de jeu. Les hommes d’Aliou Cissé font face à un bloc très compact. Sadio Mané et ses coéquipiers, peu inspirés, ont du mal à peser sur la défense adverse, ils sont très discrets dans cette première période. Le Sénégal est tenu en échec dans cette première période. Mais ça aurait pu tourner en faveur des Lions si Famara Diédhiou avait converti son penalty (10′).

Les hommes de Kosta Papic, bien en place et dangereux en contres, se sont même procurés la meilleure occasion sur un lobe qui a failli faire mouche. Un résultat qui ne permet pas pour l’instant à l’équipe du Sénégal d’occuper la tête du groupe I. Les vice-champions d’Afrique devront faire mieux en seconde période.

