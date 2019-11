Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021, l’équipe du Sénégal, malgré une première mi-temps très timide, a largement battu l’Eswatini (1-4) ce dimanche à Manzani.

Alors que l’Eswatini espérait créer la sensation à Manzini, les Lions ont rapidement tué cette ardeur en seconde période en les faisant voler en éclats sur le score de 4 buts à 1.

Après une première période timide, Koulibaly et ses coéquipiers ont haussé leur niveau de jeu en seconde période. L’ouverture du score de Famara Diédhiou à la 59e minute sur une belle passe de Pape Alioune Ndiaye a ouvert la voie à ses coéquipiers. L’attaquant de Bristol City qui avait raté un penalty en première période inscrit un nouveau but à la 66e avant de s’offrir le triplé deux minutes après tuant tout suspens dans cette rencontre. Pape Alioune Ndiaye pour clôturer le calvaire des Jaunes et noirs sur un magnifique service de Krepin Diatta, qui délivrait dans la foulée sa troisième passe décisive.

Avec deux victoires en autant de matches, le Sénégal frappe fort dans cette poule I et assume son statut de favori du groupe. Cette victoire permet aux Lions de s’emparer provisoirement de la première place devant la Guinée Bissau qui joue à 16h face au Congo.

A noter que la rencontre a été interrompue pendant une trentaine de minutes à cause de la pluie.

