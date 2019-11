Le Sénégal affronte l’Eswatini ce dimanche pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun.

En conférence de presse d’avant match, Aliou Cissé est revenu sur la rencontre face au Congo jeudi dernier au stade Lat Dior de Thiès. « L’équipe qui avait débuté ce mercredi contre le Congo Brazzaville, au stade Lat Dior, pourrait être modifiée », a annoncé Aliou Cissé, en conférence de presse d’avant match, ce samedi.

Le sélectionneur sénégalais a précisé qu’il comptait faire tourner le maximum possible tout en conservant l’ossature de l’équipe. « Avec ses deux matches en l’espace de quatre jours, il est important de ménager les joueurs », a-t-il expliqué.

Il avance: « Il est important de donner du temps de jeu à certains joueurs. Quand on leur donne cette possibilité, c’est à eux aussi de montrer qu’ils méritent leur place dans cette équipe. Il pourrait y avoir quelques changements du fait que les matches sont un peu rapprochés. On a joué le 13 et on va encore jouer ce dimanche 19, donc il faudra gérer les joueurs intelligemment tout en gardant l’ossature de l’équipe. »

Ce qui veut dire que le onze qui a démarré face au Congo au stade Lat Dior de Thiès va changer. Déjà Ismaila Sarr et Mbaye Niang sont forfaits pour cette rencontre, d’ailleurs ils n’ont pas effectué le voyage à Eswatini. Le onze de départ sera donc remanié pour permettre aux autres joueurs d’avoir du temps de jeu, selon le sélectionneur.

wiwsport.com