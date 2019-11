Le Sélectionneur national, Aliou Cissé a tenu sa conférence de presse d’avant-match, cet après-midi. A la veille de son face à face avec l’Eswatini, le coach des Lions a notamment annoncé quelques changements sur son onze de départ et rappeler que ce match est très important pour la première place du groupe.

« Nous avons à cœur de gagner ce match face à l’Eswatini. On a un groupe de qualité, je ne me lasserai jamais de le dire. Quand on convoque 23 joueurs pour deux rencontres, il est aussi normal de faire débuter certains pour permettre à certains de s’illustrer« , a-t-il déclaré en conférence de presse.

Deuxième de son groupe derrière la Guinée Bissau après la première journée, le Sénégal devra jouer ce match avec de réelles ambitions de faire un grand résultat. Et pour récupérer la première place, le coach des Lions est conscient que ses poulains devront se donner pour atteindre cet objectif.

FSF