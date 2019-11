Lors de la première séance d’entraînement des Lions du Sénégal, hier à Manzini (Eswatini), le visage de l’ancien international sénégalais, El Hadji Diouf a été aperçu au milieu des joueurs. En effet, Dioufy a intégré la Tanière en tant qu’ambassadeur de toutes les équipes nationales.

C’est la paix aujourd’hui entre El Hadji Diouf et le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé. En effet, le double Ballon d’Or africain a été nommé au poste d’ambassadeur de toutes les équipes nationales par le Président Macky Sall sur décision de Me Augustine Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).

Se prononçant sur son nouveau statut au sein de la Tanière, Dioufy a été plus clair sur le rôle qu’il ira joué au près de ses poulains. « Aliou Cissé a voulu que je joue le même rôle que feu Jules François Bocandé à l’époque », a-t-il affirmé dans les colonnes de L’Observateur.

Mais plus que Feu Bocandé, l’ancien capitaine de l’équipe nationale, Dioufy entend jouer un rôle plus large. « Il y a des joueurs à qui je peux parler individuellement parce que techniquement je sais de quoi est fait le football. Je peux les aider sur le terrain et en dehors », a-t-il ajouté. Actuellement en Eswatini comme on l’aperçoit dans ce tweet avec le sélectionneur Aliou Cissé, El Hadji Diouf n’est plus la voix extérieur qui ne tardait jamais de montrer son désaccord par rapport à la gestion ou la manière de faire de Cissé et de la Fédération.

¡Dos íconos, Aliou Cissé y El Hadji Diouf comparten bajo el sol suazí! 👑😎❤️#RujamosConTodo pic.twitter.com/EvAAo6fWm2 — Selección Senegal 🇸🇳 (@Senegal_es) November 16, 2019

