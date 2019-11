Si le Sénégal est arrivé hier soir à Manzini , l’équipe nationale de l’Eswatini est attendue aujourd’hui sur ses terres. Ils ont repris le même chemin qu’à l’aller pour rallier la Guinée Bissau en passant par Doha et Casablanca Il fallait s’y attendre.

Tout le monde n’est pas dans les mêmes conditions que le Sénégal. Les lions sont choyés et voyagent dans un confort qui fait pâlir d’envie. Et comme d’habitude c’est à bord d’un vol privé qu’Aliou Cisse et ses joueurs ont rejoint hier soir Eswatini.

Tout le contraire du pays hôte. Pour rallier la Guinée Bissau où ils ont disputé et perdu leur premier match de la poule « I », les Eswatiniens, qui étaient par le Doha puis Casablanca avant de descendre sur Bissau, vont refaire le chemin inverse dans les mêmes conditions difficiles du voyage. C’est aujourd’hui qu’ils sont attendus à Manzini, soit 48 heures leur match, selon les informations du journal Stades.

