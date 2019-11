Le racisme a fait couler beaucoup d’encre et de salive lors de la dernière trêve internationale. Yaya Touré, l’ancien joueur de Manchester City désormais en Chine, a fait part de ses idées pour combattre le racisme dans les stades.

Au cours de la rencontre entre la Bulgarie et l’Angleterre, des insultes racistes avaient été proférés contre les joueurs noirs anglais.

Interrogé sur le racisme dont sont victimes les noirs, notamment les chants subis par les joueurs anglais en Bulgarie mi-octobre, l’ancien milieu de Manchester City a été clair. Pour lui, les joueurs anglais devaient sortir du terrain ce jour là pour lancer un message fort. «J’aurais aimé les voir sortir du terrain. Je pense que c’est ce que les joueurs devraient faire désormais. Cela serait un grand message envoyé à l’UEFA et la FIFA, et cela leur montrerait que les joueurs sont les plus importants», a-t-il confié à Sky Sport.

Dans un match entre Brescia et l’Hellas Vérone début novembre, Mario Balotelli avait menacé de quitter le terrain, avant d’en être dissuadé par ses coéquipiers. Récemment aussi, le public du Stade Olimpico, où jouait le Napoli de Kalidou Koulibaly à l’occasion de la 11e journée de Série A, s’en était pris à l’international sénégalais, incitant l’arbitre à interrompre le jeu pendant quelques minutes.

Wiwsport.com – Francefootball