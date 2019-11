Déjà qualifié en tant que pays hôte, le Cameroun a fait match nul à domicile face au Cap Vert (0-0). Au même moment, le Tchad a perdu en Namibie (2-1).

Le Cameroun affrontait à domicile au stade Ahmadou Ahidjo le Cap-Vert dans le cadre de la 1ere journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Avec notamment Eric-Maxim Choupo-Moting, titulaire, les Lions voulaient tourner la page après un très mauvais parcours lors de la dernière CAN, éliminés par le Nigeria en huitièmes de finale sous la houlette de Clarence Seedorf. Le champion d’Afrique en titre avait largement déçu en Égypte.

Le Cameroun, déjà qualifié pour être le pays hôte de la CAN 2021, prend tout de même part aux éliminatoires. Du coup, il ne reste plus qu’un billet à se disputer entre le Cap-Vert, le Mozambique et le Rwanda dans le groupe F.

Le Tchad commence mal !

Le Cap Vert, qui n’a pas participé aux deux dernières éditions de la CAN avait donc l’ambition de bien commencer cette nouvelle campagne des éliminatoires. À la 20e minute, Garry Rodrigues, ailier au sein du club au Fenerbahçe, en prêt de l’Ittihad FC, tentait un tir puissant qui passe juste à gauche des poteaux d’Onana. Malgré une possession de balle supérieure aux Requins bleus, les Camerounais n’arrivaient pas à trouver la faille. À la 45e minute, Malong tirait un coup franc à ras de terre qui arrive directement dans les mains du portier capverdien. Finalement, les deux équipes se quittent sur un nul (0-0). Le premier match officiel du portugais Antonio Conceiçao à la tête des Lions indomptables ne restera pas dans l’histoire du football africain.

Au même moment, dans le groupe A, le Tchad, qui n’a jamais eu l’occasion de participer à une phase finale de la CAN, se déplaçait en Namibie. Les hommes d’Emmanuel Tregoat espéraient un bon résultat pour lancer la campagne des éliminatoires sur de bons rails. Malgré les bonnes intentions, les Sao n’ont pas pris les trois premiers points.

Après l’ouverture du score de la Namibie à la 66e minute par un but contre son camp du gardien Adoassou Matthieu, l’attaquant tchadien Ezechiel Ndouassel égalisait. Chris Katjiukua a finalement donné la victoire aux Namibiens à la 76e minute. Une victoire précieuse dans un groupe où le Mali et la Guinée font figure de favoris.

Afriquefoot