Après son départ du Jaraaf de Dakar, Khady Ndiaye s’est exilée en France où elle poursuit sa carrière, plus précisément en Nationale 2. Elle évolue sous les couleurs du Stade Montois, après une saison passée à Marseille.

Joueuse polyvalente, capable d’évoluer aux postes 1, 2, 3 ou 4, l’ancienne de la Médina fait aujourd’hui les beaux jours du club de Mont-de-Marsan : « Je me sens bien dans ce club et je voudrais faire mes preuves pour pouvoir évoluer dans le milieu professionnel. Mon objectif est bien sur d’aider le club à gagner le plus de matchs possibles, mais aussi soigner mes stats personnels au fil des rencontres ».

Elle s’est distinguée ce week-end lors de la victoire sur Toulouse Métropole Basket (7e journée), avec un capital de 21 points au compteur. Aujourd’hui, Khady Ndiaye a atteint un nouveau palier dans sa carrière, et espère réaliser une bonne saison avec les montoises.

Basketsenegal