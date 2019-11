Buteur contre le Brésil en amical à Singapour, Famara Diédhiou était présent au premier galop des lions ce soir au stade Lat Dior de Thiès.

L’attaquant sénégalais signe son retour en équipe nationale face au Brésil à Singapour au mois d’octobre. Famara explique au micro de wiwsport.com que l’ambiance du stade Lat Dior les motive et que le moral est bon ^pour pouvoir faire un bon résultat mercredi prochain.

« Je suis très content de s’entraîner aujourd’hui au stade Lat Dior. On voit que l’ambiance est bonne. On est très content de s’entraîner sur ce stade devant notre plaisir, cela fait plaisir. La pelouse n’est pas mal, donc on essaye de faire avec, on essaye de mettre la qualité et de l’application. Le moral est bon, le moral est là, on attend juste le reste du groupe qui arrive ce soir et puis on est confiant et on va se donner à fond pour ce match ».

Il affirme aussi même si c’est juste ils vont se donner tous les moyens pour gagner cette rencontre face au Congo. « On joue mercredi, dans deux jours, on est prêt, on va se donner tous les moyens pour gagner ce match. Le moral est toujours bon, on vit très bien en groupe et c’est ce qui est important, voilà cela nous donne de la force de donner encore plus ».

