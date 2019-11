Victime de sa première défaite le weekend dernier sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Gana Guèye a renoué ce samedi avec la victoire en étant titulaire face à Brest pour la victoire sur le score de 2 buts à 1.

Paris devait forcément gagner son dernier match de championnat avant la trêve internationale, pour partir avec l’esprit tranquille et revenir plus sereinement. En déplacement ce samedi sur la pelouse du Stade Brestois, les champions en titre avaient au travers de la gorge, le revers infligé par Dijon le weekend dernier et se devaient de rebondir plus vite après avoir gagné difficilement le Fc Bruges, en Ligue des champions en milieu de semaine (0-1).

Le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye, titulaire encore une fois cet après-midi, assurait la défense de l’entrejeu dans le système 4-2-3-1 avec Verratti. A la 39′ minute, Di Maria ouvre le score pour les Parisiens. Ce score va séparer les deux formations à la pause. Mais à moins de 20 minutes de la fin de la rencontre, le PSG replonge dans le doute et la pression après l’égalisation de l’attaquant franco-sénégalais, Samuel Grandsir (72′). Finalement, c’est l’Argentin, Mauro Icardi, entré à dix minutes de la fin, à la place de Cavani, qui va offrir le but de la victoire aux Rouge et Bleu (1-2).

Le PSG entame sa trêve internationale ainsi sur une bonne copie et le milieu de terrain des Lions qui a enchaîné depuis son retour de la dernière journée FIFA des prestations moyennes, pourra reprendre un souffle et certainement revenir cette fois plus fort.

