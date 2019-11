« C’est génial ! Je n’ai jamais cherché à avoir cela en retour mais j’apprécie le geste. Je suis content que les gens de la NBA apprécient mes actions humanitaires que nous faisons au Sénégal. C’est encourageant en tout cas et je suis très reconnaissant d’avoir reçu ce prix », a lancé Gorgui Sy Dieng après avoir reçu le prix NBS Cares Community Assist.

« Ce n’est pas quelque chose que je fais personnellement, il y’a toute une équipe derrière moi, il y a ma fondation au Sénégal et elle se tue pour rendre le vécu des démunis meilleur. Il y’a tout un groupe de gens, il y’a l’équipe présente au Sénégal qui effectue un travail colossal, il y’a aussi MATTER qui est présent ici (aux Etats-Unis) et qui est présent avec moi dans ces actions depuis le premier jour », a modestement rappelé le pivot des Lions.

« Je viens d’une culture différente. La vie est différente là d’où je viens. Moi, j’ai tout ici, quand je suis malade, je reçois les meilleurs soins, mais là-bas au bercail, ce n’est pas le cas. Tout le monde n’a pas les moyens de se payer une vie comme la mienne. Et si j’ai l’opportunité d’apporter mon appui à ces personnes, ce sera avec grand honneur et plaisir. J’aime aider les gens, j’aime faire des actions caritatives et j’y pense pour l’avenir. Quand j’aurai fini avec le basketball, je souhaite continuer dans ces œuvres. Et si on doit voir cela comme un héritage, pourquoi pas ? Tout le monde voudrait laisser quelque chose de grandiose comme héritage, et moi j’aime aider les gens, rendre leur vie meilleure et plus facile », déclare Gorgui devant les journalistes américains présents à l’occasion.

NBA