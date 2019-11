L’ancien président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Baba Tandian, a récemment fait une sortie sur la gestion de Me Babacar Ndiaye qui l’a remplacé aux affaires.

Il a fait des révélations sur les affaires des 100 millions FCfa remis au DIRCAB et 300 millions FCfa de l’Afrobasket 2017. Ensuite Baba Tadian a conclu sa contribution sur le scandale sexuel qui secoue la Fédération. Ce que Me Babacar Ndiaye n’a pas voulu laisser passer. Le président de DUC a donc porter plainte contre Baba Tandian.

Une information qu’il a confirmé dans un entretien exclusif avec wiwsport.com. Selon Me Babacar Ndiaye, « la FSB ne va plus tolérer que des licenciés de la fédération attaquent la fédération en portant atteinte à son honneur et à sa crédibilité ».

« On a été informé que Me Ndiaye a enfin avoué que c’est lui-même qui est parti prendre le chèque des 300 millions de l’Afrobasket 2017, donc 2 ans après qu’il soit bousculé dans les médias par la plateforme du renouveau du basket composé entre autre de Vieux Ndoye Pathe Keita et de moi-même. Oui Maître, ce n’est pas suffisant 2 ans après, quand on sait qu’un président de fédération de basket a l’obligation de rendre compte de toute somme reçue au plus tard 7 jours au compte directeur, mais attendre 2 ans pour enfin reconnaître la vérité, c’est trop facile.

Me Babacar Ndiaye a reçu une subvention de l’Etat donc nos impôts, on veut la vérité des chiffres sur les 100 millions que le journal « Record » a écrit, qui ont été remis au directeur de cabinet du ministère des sports, et chose plus grave, il n’a jamais démenti l’information paru dans le quotidien « Record » mais plutôt un silence de cathédrale, on murmure même.

Plus que les 100.millions, on veut un relevé détaillé sur la place publique de ces 300 millions car ce n’étais pas à vous Maître d’aller cherche cet argent, il sert à quoi le président de la commission des finances ? Mais vous êtes habitués à ce genre de fait, car c’était le même scénario avec les subventions du DUC par le Crédit mutuel de l’époque avec votre ami et cousin le DG Ndiaye… », des accusations de Baba Tandian à l’endroit du président de la fédération sénégalaise de basket-ball.

