Un Sénégalais du nom de Dara Mbengue, 24 ans, évoluant dans l’équipe Uso Capriate de Bergame, en Lombardie en Italie, a décidé d’abandonner le football. La raison ? Il a été disqualifié pour 13 jours après avoir réagi à une insulte raciste de la part d’un adversaire.

« Negro de merde, retourne dans ton pays », lui aurait dit son adversaire. Le Sénégalais, interviewé par Euro News, repris par Vox Populi, a décidé tout bonnement de mettre un terme à sa carrière pour ne plus subir des injures racistes.

Le racisme prend des proportions inquiétantes en Italie. Il ne se passe pas plus d’une semaine sans qu’un joueur africain ou d’origine africaine en soit victime. La semaine dernière, déjà, Mario Balotelli a été la cible de cris de singe lors de son déplacement à l’Hellas Vérone. Le même week-end, le match entre Rome et Naples a été interrompu à cause de racisme envers le Sénégalais, Kalidou Koulibaly. Mais si ces dernières affaires ont été plus médiatisées, une autre est passé sous les mailles du filet.

wiwsport.com