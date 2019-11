Le Mali vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour affronter la Guinée et le Tchad en ce mois de novembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.

Confirmé à son poste de sélectionneur des aigles, Mamadou Magassouba est déjà au taquet pour remplir sa prochaine mission qui est de qualifier son pays à la CAN 2021. Première étape, battre la Guinée lors de la première journée le 14 novembre avant de se frotter au Tchad le 17.

Pour ces deux sorties, l’entraîneur malien a fait le choix d’une liste élargie. Ainsi, ils sont 28 joueurs à être convoqués. Les trois gardiens appelés évoluent tous sur le continent et deux d’entre eux au Mali. Pour le reste, ils évoluent tous à l’étranger. Samassekou et Haidara sont notamment présents au milieu de terrain et la star montante Moussa Djenepo de Southampton figure également dans la liste. En revanche, Moussa Marega est absent.

Les 28 Aigles !

Gardiens : Djigui Diarra (Stade Malien/Mali), Adama Keita (Djoliba/Mali), Ibrahim Mounkoro (TP Mazembe/RDC)

Défenseurs : Hamari Traoré (Rennes/France), Falaye Sakho (Guimaraes/Portugal), Mola Wague (Nantes/France), Chieck Traoré (Lens/France), Youssouf Koné (Lyon/France), Mamadou Fofana (Metz/France), Aboubacar Kiki Kouyaté (Troyes/France), Massadio Haidara (Lens/France), Sekou Coulibaly (Dijon/France)

Milieux : Diadié Samassekou (Hoffenheim/Allemagne), Amadou Haidara (RB Leipzig/Allemagne), Koume Nguessan Rominigue (Cercle de Bruges/Belgique), Chieck Doucouré (Lens/France), Souleymane Diarra (Gaziantep/Turquie), Adama Traoré Noss (Metz/France), Mohamed Camara (RB Salzbourg/Autriche)

Attaquants : Moussa Djenepo (Southempton/Angleterre), Adama Traoré (Metz/France), Moussa Doumbia (Reims/France), Abdoulaye Diaby (Besiktas/Turquie), Kalifa Coulibaly (Nantes/France), Hadi Sacko (Deniszlispor/Turquie), Sékou Koita (RB Salzbourg/Autriche), Ibrahima Sissoko (Niort/France), Fousseyni Diabaté (Amiens/France)

Foot224