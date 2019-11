L’entraîneur du Syli national Didier Six vient de publier la liste des 23 joueurs sélectionnés dans le cadre des deux premières journées éliminatoires de la CAN 2021 prévues du 14 novembre à Bamako et 17 novembre à Conakry.

Joueur vedette du Sily National, le sociétaire de Liverpool, Naby Kéita, est bien là. Quelques nouveautés et des retours, c’est le résumé de la liste de Didier Six avec la Guinée pour le début des éliminatoires de la CAN 2021 face au Mali et à la Namibie. Les nouveautés ce sont Morlaye Sylla, pépite du Horoya et Momo Yansane en feu en Bielorussie depuis quelques semaines qui font leur entrée chez le Syli. Parmi les retours, on note Martinez Kanté et Dyrestam absents depuis la CAN 2019 ou encore Ibrahima Sory Sankhon.

Le Syli devrait commencer son stage de préparation ce 10 novembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La Guinée évoluera dans le Groupe A avec le Mali, le Tchad et la Namibie.

Voici la liste complète des joueurs sélectionnés

Gardiens

Aly Keita ( Ostersung FK/ Suede )

Moussa Camara ( Horoya/ Guinée)

Sekouba Camara ( Horoya/ Guinée)

Défenseurs

Issiaga Sylla ( Toulouse/ France)

Pa Konaté ( GIF Sundsvall / Suède )

Sankhon sory ( Saint Tronc / Belgique)

Mickael Dyresteam ( Ao Xanthi / Grèce)

Julian Jeanvier ( Brendfort / Angleterre )

Sekou Condé ( Châteauroux/ France)

Falette Simon ( Frankfurt/ Allemangne)

Milieux

Kamso Mara ( R. Tchèque/ Slovan Libérec )

Ibrahima camara ( Moreirense / Portugal )

Camara Mady ( olympiakos/ Grèce )

Sadio Diallo ( Gyengelbir / Turquie )

Naby Keita ( Liverpool/ Angleterre )

Conté Sory Maibara ( Beroe Zagora / Bulgarie )

Seydouba Soumah ( Partisan Belgrade/ Serbie )

Yansané Momo ( Biélorussie/ Ilsoch )

Morlaye Sylla ( Horoya/ Guinée )

Attaquants

François Kamano ( Bordeaux/ France )

Yattara Mohamed Lamine ( Auxerre / France )

Camara Demba ( Hapoel Tel Aviv / Israel )

José Martinez Kanté ( Legia varsovie / Pologne )

