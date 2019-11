Les finales doubles en filles et garçons se sont disputées ce vendredi, à la veille de la fin du tournoi.

Chez les filles, Ben Hassan et Berecoechea ont remporté la finale. Elles ont écarté le duo Emma Ebona et Carla Galmiche lors d’une finale qui s’est âprement disputé. Les deux équipes ont joué deux longs et intenses sets 6-4 7-6 (4).

Chez les garçons, la Nicolas Jadoun et Jonathan Da silva remportent enfin la finale double. Alors qu’ils l’avaient perdue la semaine passée, les deux coéquipiers ont réussi cette fois-ci en remportant les deux sets 6-1, 6-2. Ils ont dominé la paire Jean-Christian Morandais et Vence T’Cha.

