Natif de Thiès, Mamadou Coulibaly a fait sa petite catégorie avec Pescara en Italie avant de signer un contrat professionnel avec l’équipe première en 2017. L’année suivante, il est recruté par Udinese en Seria A italienne. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain sénégalais est prêté cette saison à Virtus Entella en Serie B. A cœur ouvert, il revient dans cet entretien avec wiwsport.com sur son parcours. Mamadou parle de ses objectifs en tant que footballeur mais aussi son ambition de venir jouer pour le Sénégal.

Comment se passe ta saison en Serie B (Virtus Entella) ?

La saison se passe bien avec Virtus Entella, on s’accroche on essaye de faire de bonnes choses dans le championnat. C’est une équipe sérieuse qui a des ambitions.

Tu es joueur de Udinese, pourquoi le choix d’aller en prêt cette saison ?

Si je suis allé en prêt c’est parce que tous les joueurs ont besoin de temps de jeu pour pouvoir s’améliorer car si tu restes en première division et que tu n’as pas de temps de jeu, cela devient compliqué. Et dans le haut niveau le joueur a besoin de jouer chaque week-end minimum 60 à 80 minutes. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à aller en prêt. Maintenant si le club trouve que je peux rester jouer, je le ferai. En un moment donné ils voulaient que je reste mais comme je dis j’ai besoin de temps de jeu.

Udinese est un grand club en Italie, comment tu trouves la structure ?

Oui Udinese est un grand club, qu forme de bons joueurs. C’est un club qui te fait avancer, un club professionnel qui te permet de progresser.

Quels sont tes objectifs cette saison ?

Mon objectif est de faire une bonne saison comme l’année dernière, marquer des buts, essayer de s’améliorer, d’avancer. Je pense que quand tu es dans un domaine tu pries le bon Dieu pour un avancement et s’améliorer. Je veux donc faire une bonne saison pour retourner en Udinese, rester là-bas et jouer.

Pourquoi le poste de milieu de terrain ?

C’est un poste où je me sent plus à l’aise. Depuis que je suis petit je joue comme milieu de terrain. Raison pour laquelle je me concentre et je me sent à l’aise, je prend du plaisir quand je joue comme milieu de terrain.

Peux tu revenir sur ton parcours…

Les choses se sont passées très vite. Je suis venu en Italie en 2015. L’année suivante j’ai commencé à jouer en première division. J’étais à Pescara à Primavera (l’équipe réserve). Quelques mois après j’ai commencé à s’entraîner avec l’équipe A. Ensuite on m’a fait ma licence et j’ai commencé à jouer avec l’équipe première. Mon premier match je l’avais joué face à Atlanta Bergame, et j’ai commencé à gagner ma place de titulaire. Udinese me suivait quand je jouais en série A à Pescara. Mais aussi d’autres clubs voulaient me recruter mais mon choix c’était l’Udinese.

As tu comme ambition de venir jouer avec l’équipe nationale du Sénégal ?

Jouer avec l’équipe nationale du Sénégal fait partie de mes ambitions. Tout joueur professionnel rêve de jouer pour son pays et représenter les couleurs de la nation. Mais je dis que le moment venu je vais saisir ma chance. Pour le moment je travaille et je laisse tout entre les mains de Dieu.

Tu as des origines maliennes mais tu préfères jouer pour le Sénégal, pourquoi ce choix ?

C’est vrai j’ai des origines maliennes mais je suis né au Sénégal et je suis allé deux fois au Mali. J’ai de la famille là- bas mais c’est ici que je connais mes parents sont au Sénégal et je me sent plus sénégalais que malien.

Quel est le match qui t’a le plus marqué ?

Le match qui m’a le plus marqué c’était ma première titularisation en Serie A. C’était face au Milan AC, je m’y attendais pas. Je pensais que le coach allait me faire jouer en deuxième période. J’avais 17 ans et on devait jouer contre le Milan AC, une grande équipe. C’est un match que je ne vais jamais oublier.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)