Vainqueur de la finale lors de la première semaine du tournoi de ITF J5 Dakar, Nicolas Jadoun doit défendre âprement son titre à chaque sortie. Ce mercredi, le jeune Franco-Sénégalais de 17 ans s’est défait de Jonathan Da Silva, son compagnon et partenaire en double.

Le niveau du tournoi WTT J5 est au point pour ces jeunes qui se disputent les points précieux. Du coup, les deux finalistes en simple de la première semaine, Jonathan Da Silva et Nicolas John Jadoun faisaient face ce mercredi matin au grand bonheur du public venu assister à l’affiche. Le seul regret pour ce match, est que c’est une affiche de finale.

Au premier set, le petit champion a dominé son adversaire par 6 jeux à 2, avant de céder le deuxième set à Da Silva qui le gagne par 3 à 6. Au fil du match, rien ne souriait plus à Jadoun. Ses services et ses remises, tout lui échappait. Jonathan Da Silva tenait alors le match entre les mains. Domptant ainsi le public qui en a perdu son ardeur de sa domination, Jonathan va finalement perdre le troisième set par 7 à 5, à la surprise générale. Le finaliste malheureux de la première semaine va céder mentalement et faire beaucoup de fautes qui rendront service à son compagnon et adversaire du jour.

Nicolas Jadoun assure ainsi son ticket pour les demi-finales et maintient ses chances pour la suite du tournoi et conserver son titre en simple. Vainqueur de la première semaine en simple, Nicolas voudra bien sûr gagner en double cette deuxième semaine.

