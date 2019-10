Suivant les traces du club dans lequel ils travaillent, les entraîneurs Jurgen Klopp et Sadio Manè seraient sur le point de signer un nouveau contrat de sponsoring avec Nike, abandonnant New Balance.

Le magazine « The Athletic » donne l’information, rappelant que le passage de Liverpool de New Balance à Nike serait déjà chose faite et qu’il lui manquerait seulement le statut officiel. En ce qui concerne les deux membres du club, Klopp a un contrat exclusif avec New Balance, qui couvre l’entraîneur de la tête aux pieds.

Sadio Mané utilise également le matériel New Balance (le footballeur porte des chaussures de football New Balance Furon v5), mais les accords de sponsoring expireront le 31 mai 2020. Ainsi, l’entraîneur allemand et l’attaquant sénégalais rejoindront Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita, Alisson Becker et Xherdan Shaqiri, devenus athlètes de l’équipe Nike depuis un certain temps.

