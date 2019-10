Depuis son arrivé en Angleterre le temps de jeu d’Ismaila Sarr est famélique avec le club de la Banlieue. Ce qui soulève des questions par rapport au rôle de l’ancien messin en équipe nationale du Sénégal.

Absent depuis deux matchs alors qu’il n’est nullement répertorié comme blessé par le site du club, Ismaila Sarr ne semble pas gagner la confiance de son entraîneur, Flores, qui ne l’a titularisé qu’une seule fois depuis le début de la saison. C’était à l’occasion de la victoire (3-0) de son équipe contre Coventry en Coupe de la Ligue, le 27 Août dernier, où le jeune joueur avait marqué son premier et unique but avec son nouveau club.

Depuis son arrivé, Ismaila Sarr n’a eu droit qu’à 268 minutes de temps de jeu sur 900 possibles (8 matches en premier League et 2 en Coupe de la Ligue). Sur le banc contre Tottenham (1-1), il espérait certainement avoir quelques minutes de temps de jeu le weekend passé contre Bournemouth. Malheureusement le natif de Saint Louis ne figurait même pas sur la feuille de match.

La situation de l’ancien joueur du Stade de Rennes à Watford soulève des questions par rapport à l’équipe nationale du Sénégal, où il est un élément important du groupe et un titulaire indiscutable pour Aliou Cissé. Son manque de temps de jeu en club pose assurément une question à quelques jours de la publication de la liste des joueurs qui vont discuter la double confrontation de l’équipe nationale du Sénégal, d’abord contre le Congo à Thiès prévu le 13 octobre et face à Eswatini six jours plus tard.

Sa place en équipe nationale est-elle menacée ? En tout cas, le sélectionneur national, Aliou Cissé ne manquera pas d’options offensives pour remplacer le joueur de 21 ans. A l’image de Papiss Demba Cissé ou encore Moussa Koné (SG Dynamo Dresde, Bundesliga 2, auteur de 6 buts).

Papiss Cissé a retrouvé sa forme d’antan avec Alanyaspor en ce début de saison. 9 buts en 9 matchs, ce sont les chiffres hallucinants du joueur en Super Lig Turque. Quant à Moussa Koné, l’attaquant au SG Dynamo Dresde (Bundesliga 2), auteur de 6 buts cette saison, continue de porter son équipe. Voila d’autres pistes prometteuses pour le sélectionneur national, Aliou Cissé.

wiwsport.com