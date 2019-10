Très belle opération de Rodez qui a remporté ce vendredi la réception de Chambly (2-0), rencontre comptant pour la 12e journée de Ligue 2. Pape Sané s’est offert sa troisième réalisation en Domino’s Ligue 2 en toute fin de match (90′).

Ce vendredi soir, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2, Rodez s’est défait des Camblysiens (2-0). Au Stadium de Toulouse, les Ruthénois ont bien maîtrisé ce choc de promus. Et grâce à Pape Sané, d’une belle frappe du pied droit dans les dernières minutes, les hommes de Laurent Peyrelade confirment leur regain de forme.

L’attaquant sénégalais, débarqué à Rodez cet été après avoir résilié son contrat avec Caen, carbure à trois réalisations cette saison. Les Sangs et or comptent désormais 18 points et se hissent à la 6e place. A une longueur seulement du top 5. Le maintien est en bonne voie pour Sané et sa bande.

⚽️ Pape Sané assure la victoire pour le @OfficielRAF d'une belle frappe pied droit dans les dernières minutes de la rencontre ! #RAFFCCO pic.twitter.com/DJN2dkQLyf — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) October 25, 2019

