Quintuple vainqueur de la Coupe du Monde U17 de la FIFA, le Nigéria nourrit de réelles ambitions pour cette nouvelle édition du tournoi mondial où il est logé dans le groupe B aux côtés de la Hongrie, de l’Equateur et de l’Australie.

Manu Garba et ses poulains n’envisagent que la victoire, et l’histoire leur donne bien raison. En 1985, le Nigéria remporte l’édition inaugurale de la Coupe du monde alors destinée à cette époque aux moins de 16 ans. Cet exploit est réitéré en 1993, 2007, 2013 et 2015 ; ce qui fait de la nation, la plus titrée de l’histoire de la compétition. C’est d’ailleurs l’unique pays africain à avoir abrité le tournoi en 2009, échouant en finale 0-1 face à la Suisse, après une campagne pourtant jugée sensationnelle par les experts.

Quatrième de la dernière CAN U17 en Tanzanie, le groupe de Manu Garba s’est renforcé progressivement. Au Brésil depuis le 11 octobre dernier où se déroule l’édition 2019 de la Coupe du Monde U17, les Golden Eaglets ont pris la température du pays en multipliant les matches de préparation face à Sao Paulo FC (0-1), à la Corée du Sud (4-2) et au Japon (0-1). Un ratio peu flatteur en matches de préparation qui n’inquiète pas l’effectif.

Interrogé sur les capacités du groupe, le jeune capitaine des Golden Eaglets, Samson Tijani répond : « Nous jouons en équipe, les uns pour les autres ». En effet, c’est l’une des forces de cette équipe dont la rigueur défensive a souvent été un atout. « Tout va bien », ajoute-t-il, nonobstant les résultats mitigés des derniers jours.

Olakunle Olesegun, l’attaquant nigérian de 17 ans, est plutôt optimiste : « Nous allons en Coupe du monde pour gagner. L’important n’est pas de participer mais d’enregistrer des victoires ».

Un état d’esprit confirmé par le sélectionneur Manu Garba : « l’Equateur, la Hongrie et l’Australie sont indubitablement des équipes que nous respectons mais nous sommes détenteurs du record de titres. J’ai d’ailleurs été impliqué dans deux de nos titres ». Plus loin le technicien nigérian ajoute : « La volonté de gagner chaque match fait partie de l’ADN des sélections nigérianes et mon équipe n’en fait pas exception ».

Le Nigeria livrera son premier match ce samedi 26 octobre en ouverture de la compétition face à la Hongrie. Le match se disputera à 20h00 GMT au stade olympique de Goiania.

source: cafonline