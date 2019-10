Le coach des lionnes du Sénégal, Cheikh Sarr, a rendu publique une liste de douze joueuses qui défendront les couleurs nationale aux préliminaires du Tournoi de Qualification Olympique de 2020.

Dans cette liste, on remarque les absences de la capitaine Astou Traore et de Yacine Diop, deux éléments qui avaient disputé l’Afrobasket 2019. On note entre autres les retours d’Elma Kinta Malou (ASCVD), Ndeye Fatou Ndiaye (Saint-Savine Basket – France), Oumou Khairy Thiam (Espagne) mais aussi l’arrivée de Marieme Diop “Thiene” qui évolue en France.

Lise des douze lionnes retenues

1- Bintou Marizy DIEME

2- Elma Kinta MALOU

3- Ndéye Khadidiatou DIENG

4- Ndéye SENE

5- Oumoul Khairy THIAM

6- Lala WANE

7- Ndéye Fatou NDIAYE

8- Mame Marie SY

9- Oumoul Khairy SARR

10- Maréme DIOP

11- Maimouna DIARRA

12- Ndéye Thiama KAMARA

A l’issue de ce tournoi, deux (2) équipes se qualifieront pour le Tournoi de qualification olympique qui aura lieu en Févier 2020.

Basketsenegal